Мурманская область, , 13:58 — REGNUM В Мурманской области будут делать больше 1000 тестов на коронавирус в день. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

«В лаборатории Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи появились новая тест-система с высокой чувствительностью и дополнительный аппарат лабораторной диагностики, приобретённый компанией «Новатэк». Это означает, что результаты исследований будут точнее, а их получение ускорится», — сообщили в штабе.

На данный момент в Мурманской области проводится порядка 800 тестов в сутки. Исследования осуществляются Минздравом Мурманской области, региональным Роспотребнадзором и структурами ФМБА области.

Как сообщало ИА REGNUM, в сельском поселении Междуречье введен режим ЧС из-за массового заражения коронавирусом на стройке компании «Новатэк». Всего в области коронавирус подтвержден у 128 человек, из них 79 — в Кольском районе, где и находится объект «Новатэка».