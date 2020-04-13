Тверь, , 13:58 — REGNUM Уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, возбуждено в Тверской области — из-за появления недостоверной информации из-за якобы высокой смертности среди заражённых коронавирусом.

В СК уточнили, что речь идёт о сообщении в Сети о том, что в ГБУЗ ТО «Городская клиническая больница № 7» города Твери якобы «большая смертность от коронавирусной инфекции (COVID-19)», и в связи с этим выделяется определенное количество мешков «для транспортировки тел умерших». Сообщение это 13 апреля появилось на сайте одного из городских интернет-изданий. В УМВД Тверской области информацию уже опровергли как несоответствующую действительности.

В настоящее время следователи и оперативники устанавливают личность человека, распространившего ложную информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 13 апреля в Тверской области подтверждено 75 случаев заражения коронавирусом, 44 подтверждены за последние сутки. Три человека выздоровели. Летальных случаев в регионе среди пациентов с подтверждённым коронавирусом не зафиксировано.