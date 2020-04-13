Ростов-на-Дону, , 13:57 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал земляков, возвращающихся из других российских регионов, к самоизоляции. Обращение опубликовано в социальных сетях.

«Повсеместно закрываются стройки, предприятия общепита, не работают вузы. В этой связи ожидается большой приток наших студентов, строителей, вахтовиков, представителей других специальностей, которые вернутся из других регионов домой. Прошу всех, кто приедет в ближайшее время в Ростовскую область, обязательно соблюдать режим самоизоляции. От этого во многом зависит, удастся ли нам избежать резкого всплеска числа заболевших, распространения инфекции в регионе», — написал глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области тест на коронавирус сдали 8 тыс. 802 человека. Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе выросло до 78 человек. Пятеро выздоровели.

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