Ташкент, , 13:56 — REGNUM Совместное противостояние распространению коронавируса обсудили президенты Узбекистана и Южной Кореи Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ Ин, сообщили 13 апреля в пресс-службе узбекистанского лидера.

Мирзиёев поблагодарил корейского коллегу за помощь в борьбе с коронавирусом. В частности, в Узбекистане с конца марта работает профессор эпидемиолог из Южной Кореи, кроме того ожидается прибытие еще одного специалиста.

Стороны договорились внедрять в Узбекистане опыт корейской медицины, в том числе в сфере карантинных мероприятий, а также выявления и лечения заболеваний и реабилитации пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 апреля в Узбекистане выявили 896 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели, четверо скончались.

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