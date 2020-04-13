Новосибирск, , 13:55 — REGNUM В Новосибирске приступили к исправлению ошибок в фамилиях героев Великой Отечественной войны на пилонах мемориального комплекса «Монумент Славы». Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, неточности будут исправлены в 31 фамилии и инициалах фронтовиков.

«Эта работа важная и нужная — мы восстанавливаем историческую справедливость», — прокомментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Для замены даже одной буквы в фамилии снимается вся строка. На исправление уходит от 15 до 30 минут.

Работу планируют завершить к юбилею Победы.

Изменения в фамилии героев войны вносятся впервые за полвека.