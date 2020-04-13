Томск, , 13:54 — REGNUM Ещё четыре новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Томской области, сообщили ИА REGNUM 13 апреля в региональной администрации.

Один диагноз «коронавирусная инфекция» подтверждён в Томске, три — в одном из районов области. В каком, не уточняется.

Один из заражённых выезжал из Томской области в Новосибирск, остальные — контактировали с заболевшим, чей диагноз был подтверждён 8 апреля.

Все заболевшие изолированы. Трое лечатся в респираторном госпитале МСЧ №2, четвёртый — в инфекционном отделении районной больницы. «Цепочка» их контактов устанавливается.

Таким образом, всего в Томской области зарегистрировано восемь случаев заражения коронавирусом, в том числе три человека выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 13 апреля в регионе было зарегистрировано четыре случая коронавирусной инфекции.

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