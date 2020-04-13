Москва, , 13:57 — REGNUM Массовые очереди из карет скорой помощи у медицинских учреждений связаны с тем, что многие граждане с подозрением на коронавирус госпитализируются даже в том случае, если им следует проходить лечение на дому. Об этом 13 апреля заявил врач-терапевт Алексей Хухрев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Во время ток-шоу речь зашла о массовом скоплении карет скорой помощи у медицинских учреждений в Москве. Подобное явление жители столицы наблюдали в 10 и 11 ноября, выкладывая фотографии и видео происходящего в сети интернет.

«Я уверен, что в этой очереди реально в госпитализации нуждается максимум 10%. Надо тренировать врачей скорой помощи, чтобы они понимали, кого надо везти, а кого нет. Потому что у нас все расплывчато, точного протокола нет. Вот и получается, что пациент, который больше нервничает и упрашивает, едет в больницу, а пациент, который тихо задыхается, остаётся дома», — сказал врач.

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