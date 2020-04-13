Брюссель, , 13:50 — REGNUM В Бельгии за сутки от коронавируса скончались 303 человека, сообщили в Министерстве здравоохранения королевства.

Отмечается, что число заразившихся за последние сутки в Бельгии выросло на 942 человека, до 30 589. Всего умерли 3903 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, жесткий общенациональный карантин объявлен в Бельгии с 14 марта. Ограничения будут действовать до 19 апреля и могут быть продлены до 3 мая.

Читайте также: Власти Бельгии начали подготовку к поэтапному выходу из режима изоляции