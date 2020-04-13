Москва, , 13:59 — REGNUM В России ежедневно регистрируется на 17−18% заражений коронавирусом больше, чем днём ранее, эти цифры не должны пугать. Об этом заявила 13 апреля вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Москва. Кремль. Путин».

По её словам, есть надежда, что в России не будет экспоненциально выражающегося развития эпидемии COVID-19, так как ежедневный прирост подтверждённых случаев не превышает 18%. Если рост не экспоненциальный, число заболевших не должно пугать.

Абсолютные цифры «не очень приятные», отметила вице-премьер, например суточный рост на 1800 случаев. В разных странах прирост шёл по-разному, но понятной кривой нигде не было.

Голикова подчеркнула, что важно следить за теми пациентами, которые попадают в реанимацию и нуждаются в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Она напомнила о необходимости самоизоляции и о том, что в ряде случаев болезнь сначала не имеет симптомов, но потом развивается очень быстро вплоть до необходимости реанимации.

Читайте также: Голикова: на будущей неделе будет ясно, эффективны ли меры против COVID-19