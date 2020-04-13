Оренбург, , 13:53 — REGNUM В Оренбургской области 81 человек находится на лечении от коронавирусной инфекции, в том числе четыре человека в амбулаторных условиях. Об этом в прямом эфире в Instagram сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

На сегодняшний день семь человек находятся в тяжелом состоянии, в том числе четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Среди «тяжёлых» пациентов пожилые женщины и двое мужчин, один из которых имееет хроническое заболевание. У оренбуржца почечная недостаточность и он нуждается в программном гемодиализе.

По словам главы минздрава, 10 апреля для пациента из другой больницы доставили искусственную почку, пациенту уже проведи два успешных сеанса гемодиализа. Борьба за его жизнь поминутно.

Состояние здоровья еще 13 пациентов врачи оценивают как средней тяжести, остальных — удовлетворительное.

Напомним, в Оренбуржье выявлено 88 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели шесть человек, один человек скончался.