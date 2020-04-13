Джакарта, , 13:46 — REGNUM В Индонезии отложили проведение ежегодного мероприятия Jakarta Fair, чтобы предотвратить распространение коронавируса, сообщает Antara.

«Мы хотели бы сообщить вам, что ярмарка Jakarta Fair — 2020, которая ранее проходила с 14 мая по 28 июня, откладывается на неопределенное время», — заявил представитель PT Jakarta International Expo Ральф Шойнеманн в своем официальном видеообращении в понедельник, 13 апреля 2020 года.

Участников ярмарки в Джакарте призвали следовать рекомендациям правительства Индонезии и оставаться дома во время пандемии.

Известно, что в ярмарке Jakarta Fair обычно принимают участие тысячи компаний, которые представляют продукцию из разных сфер бизнеса.

Напомним, ярмарка Jakarta Fair была впервые проведена в 1968 году под названием «Pekan Raya Jakarta».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на 13 апреля 2020 года, в Индонезии выявлено 4557 случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии подтвердили 316 новых случаев заражения коронавирусом