Ворзель, 13 апреля 2020, 14:41 — REGNUM Граждане Украины, вернувшиеся с заработков в ОАЭ, столкнулись с поборами и насмешками во время прохождения карантина в одном из санаториев города Ворзель. Об этом сообщил телеканал «1+1» со ссылкой на свои источники.
По их словам, граждан Украины пустили на самолёт только после подписания странной бумаги, в которой было сказано, что проживание в санатории во время карантина будет платным без указания каких-либо расценок.
Дмитрий сообщил, что, по словам представителя киевской областной администрации, проживание в санатории должно было быть бесплатным, но местные власти не получили на это деньги.
Он отметил, что всё выглядит так, будто на вернувшихся из-за рубежа хотят нажиться, специально завышая цены.
Дмитрий и Ксения также рассказали журналистам, что ни в ОАЭ, ни на Украине им никто не мерил температуру и не делал тесты на коронавирус. По прибытии в санаторий температуру им меряют один раз в день, поскольку на всех не хватает термометров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские СМИ выяснили, что ежедневно западную границу Украины пересекают тысячи трудовых мигрантов, которых везут на Украину в битком набитых автобусах. Они не проходят обсервацию, а просто разъезжаются по домам под устное обещание соблюдать карантин.
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