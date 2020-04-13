Ворзель, , 14:41 — REGNUM Граждане Украины, вернувшиеся с заработков в ОАЭ, столкнулись с поборами и насмешками во время прохождения карантина в одном из санаториев города Ворзель. Об этом сообщил телеканал «1+1» со ссылкой на свои источники.

По их словам, граждан Украины пустили на самолёт только после подписания странной бумаги, в которой было сказано, что проживание в санатории во время карантина будет платным без указания каких-либо расценок.

«У людей просто не было денег, либо были только в иностранной валюте, и директор санатория брала деньги в долларах и евро. Квитанции или чеки об оплате, конечно, нам никто не предоставил», — рассказали проходившие карантин Дмитрий и Ксения.

Дмитрий сообщил, что, по словам представителя киевской областной администрации, проживание в санатории должно было быть бесплатным, но местные власти не получили на это деньги.

Он отметил, что всё выглядит так, будто на вернувшихся из-за рубежа хотят нажиться, специально завышая цены.

«Персонал санатория неприветливый и насмехается над нами, что якобы деньги на ОАЭ были, а теперь на проживания нет. Директор заявила, что если средств нет, «идите на улицу, идите на нары». Это ее слова, я просто цитирую», — добавила собеседница.

Дмитрий и Ксения также рассказали журналистам, что ни в ОАЭ, ни на Украине им никто не мерил температуру и не делал тесты на коронавирус. По прибытии в санаторий температуру им меряют один раз в день, поскольку на всех не хватает термометров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские СМИ выяснили, что ежедневно западную границу Украины пересекают тысячи трудовых мигрантов, которых везут на Украину в битком набитых автобусах. Они не проходят обсервацию, а просто разъезжаются по домам под устное обещание соблюдать карантин.

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