Москва, , 13:55 — REGNUM Официальный сайт мэрии Москвы mos.ru, на котором можно оформить цифровой пропуск, работает с перебоями, сообщает 13 апреля корреспондент ИА REGNUM.

При попытке входа появляется сообщение о неполадках в системе Госуслуг: «Наблюдаются технические проблемы на портале gosulugi.ru (ЕСИА), используйте другой способ входа», а при попытке ввести личные данные —«Возникла ошибка при обработке запроса».

Сайт работает с ошибками и не загружается полностью.

Ранее сообщалось, что на сайт мэрии идут кибератаки.

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