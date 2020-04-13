Москва, , 13:40 — REGNUM В условиях распространения коронавируса большинство граждан России считают, что меры поддержки со стороны властей недостаточны. К таким выводам пришли аналитики сервиса SuperJob по результатам опроса, проведенного с 7 по 9 апреля.

В опросе поучаствовали 1600 экономически активных респондентов старше 18 лет из 344 населенных пунктов из всех регионов страны.

Недостаточная поддержка населения стала «болезненной точкой» в сложившейся ситуации: меры, которые из-за распространения коронавируса принимаются для сохранения здоровья, считает достаточными каждый четвертый (26%), а меры поддержки населения — лишь каждый седьмой (15%).

Большинство же опрошенных — порядка 60% — говорит о нехватке мер социальной поддержки. При этом неодобрительных отзывов относительно мер по сохранению жизни и здоровья населения на треть меньше — только 40%.

Около 10% опрошенных считают меры поддержки «избыточными», а 15% называют таковыми ограничительные меры по противодействию распространению инфекции.

Авторы исследования указывают, что женщины чаще мужчин считают достаточными как меры поддержки населения, так и меры для сохранения жизни и здоровья граждан. В первом случае удовлетворены действиями властей 17% женщин и только 13% мужчин, а во втором — 29% женщин и 22% мужчин.

Граждане старше 45 лет чаще других говорили о чрезмерных мерах по защите здоровья (19%). Больше всего же респондентов, которые считают избыточными меры властей по сохранению здоровья граждан, среди москвичей — 20%. Напомним, с 13 апреля в Москве начали вводить пропускную систему для выхода из дома.