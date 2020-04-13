Иваново, , 13:36 — REGNUM 17 положительных экспресс-тестов на коронавирус выявлено за сутки в Ивановской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

«Они направлены в федеральные лаборатории для подтверждения или опровержения диагноза. Круг контактов определен и отработан, все контактировавшие граждане находятся на карантине. По 14 положительным экспресс-тестам, зафиксированным ранее, ожидается ответ из федеральной лаборатории», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на 13 апреля в регионе зарегистрировано 86 лабораторно подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом. Восемь пациентов выздоровели.

Отметим также, что с 4 марта в регионе тестируют всех пациентов с диагностированной пневмонией — тесты сдали 768 человек, зафиксированы три положительных экспресс-теста, остальные результаты отрицательные.