Москва, , 13:45 — REGNUM Высшему руководству России известно о росте преступности в стране, это требует повышенного внимания. Однако совсем сгущать краски не нужно, заявил 13 апреля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что рост преступности фиксируют в первую очередь правоохранители, которые работают с повышенной нагрузкой. Вместе с тем Песков предостерёг от выстраивания «авральных графиков», исходя из отдельных случаев в ряде городов.

«Совсем сгущать краски не нужно», — призвал представитель Кремля.

Песков отказался говорить о возможном воазращении России к криминальной обстановке 1990-х годов. Речь идёт об истеричных проявлениях, сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МВД проинформировало об увеличении количества преступлений на 4,1% в январе и феврале по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Всего было зафиксировано более 327 тыс. преступлений, наибольшая доля пришлась на Москву и Московскую область.

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