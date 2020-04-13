Брюссель, , 13:33 — REGNUM Один из сотрудников Европейской комиссии скончался от болезни, вызванной коронавирусом. Об этом 13 апреля написала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

Сотрудник работал в отделе Европейского совета по научным исследованиям. «Приношу искренние соболезнования родным и близки», — написала Урсула фон дер Ляйен.

Отметим, по состоянию на 13 апреля в мире выявлено 1,862 млн случаев заражения коронавирусом, скончались более 114 тыс. человек, выздоровели — 432 тыс. Бельгия, в которой находится офис Еврокомиссии, занимает десятое место по числу случаев заражения — в стране обнаружено 30,5 тыс. пациентов с коронавирусом.