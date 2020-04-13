Черкесск, , 13:33 — REGNUM В Карачаево-Черкесии предоставят возможность обучаться в онлайн-режиме полутора тысячам школьников из малообеспеченных семей. Власти региона решили приобрести для них необходимые гаджеты. Об этом сообщил глава субъекта Рашид Темрезов в ходе онлайн-урока по обществознанию.

«Принял решение, что мы обеспечим школьников из этих семей современными техническими устройствами, для того чтобы дети могли учиться», — заявил Темрезов.

По его словам, будут также решены вопросы с усилением интернет-сигнала для обеспечения устойчивого интернет-соединения. Из-за того, что многие населенные пункты находятся в горах, получение знаний в онлайн-режиме вызывает определенные трудности. Договоренность с операторами сотовой связи об установке специальных усилителей уже имеется, подчеркнул глава субъекта.