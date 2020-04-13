Архангельск, 13 апреля 2020, 13:31 — REGNUM В Архангельской области умерла первая пациентка с коронавирусом, сообщили 13 апреля в региональном оперативном штабе по предупреждению распространения инфекции.
Отмечается, что пожилая женщина была госпитализирована с отягощенным анамнезом.
В процессе лечения у нее появилась симптоматика коронавирусной инфекции, после чего она в крайне тяжелом состоянии была переведена в инфекционное отделение Архангельской областной клинической больницы, где скончалась.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области было зарегистрировано семь новых случаев заражения коронавирусом.
По состоянию на 13 апреля в России выявили 18 328 случаев заражения коронавирусом, 1470 человек выздоровели, 148 — скончались.