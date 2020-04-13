Чебоксары, , 13:29 — REGNUM В столице Чувашии продлили действие ограничения на въезд и пребывание в Заволжье. Соответствующее постановление подписал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Действие режима ограничения продлили по 19 апреля. Власти ссылаются на меры по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. По словам Алексея Ладыкова, это позволит «повысить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, предотвратить опасность возгораний в лесах».

Как сообщало ИА REGNUM, ограничение было введено 30 марта — после того, как 28−29 марта Заволжье посетили более 30 тыс. человек, в то время как в летом здесь бывает не более 15 тыс. жителей. Кроме того, зафиксировано десятки случаев пала травы и больше 40 возгораний.

Напомним, что с 28 марта в Чувашии прекращена работа предприятий торговли, парков, отдыха и досуга. Исключение составили продовольственные магазины и аптеки. Жителям было рекомендовано минимизировать выходы из квартир и домов. 30 марта в России была введена первая нерабочая неделя. 31 марта в Чувашии был введён режим самоизоляции для всех жителей.

Напомним, в Чувашии за последние сутки подтверждено ещё 15 случаев заражения коронавирусом — всего с начала наблюдений выявлено 65 случаев заражения новой инфекцией.

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