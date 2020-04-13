Самара, , 13:34 — REGNUM Ординаторы университета «Реавиз» придут на помощь врачам и медицинскому персоналу в Самарской области. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос обсуждался на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что в работу включатся около 150 ординаторов. Некоторые из них придут для смены медсестер, некоторые будут работать в качестве волонтеров. Они уже присоединились к всероссийской акции «Мы вместе». В настоящее время все ординаторы проходят необходимую подготовку.

По словам главы Самарской области Дмитрия Азарова, одной из главных задач является подготовка специалистов. Поэтому важно сделать так, чтобы врачи и медсестры могли сменять друг друга и не работали на износ.

Отмечается, что под наблюдением специалистов в Самарской области находятся 1738 местных жителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на 13 апреля в Самарской области зарегистрировано 29 человек коронавирусной инфекцией.

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