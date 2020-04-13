Москва, , 13:54 — REGNUM С 15 апреля на въезде в Москву могут формироваться пробки из-за проверок на наличие цифровых пропусков. Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

«Столичная полиция информирует: с 15 апреля сотрудники ГИБДД на въездах в Москву и на территории города будут проверять наличие специальных цифровых пропусков у водителей и пассажиров автотранспорта», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что из-за введения пропусков на въездах в Москву могут образоваться пробки.

В столичном главке МВД призвали граждан не покидать дом без веской причины, а в случае необходимости выезда заранее планировать маршрут и время поездки с учетом возможных затруднений.

«Не забывайте заблаговременно оформлять цифровые пропуска. Благодарим всех, кто относится с пониманием к сложившимся обстоятельствам. Берегите себя и своих близких», — заключили в пресс-службе.