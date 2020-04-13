Оренбург, , 13:29 — REGNUM В Оренбургской области за последние сутки, на 13 апреля, выявлено еще десять случаев заражения коронавирусом. Об этом в прямом эфире в Instagram сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Все новые случаи являются предварительно положительными. Они выявлены на региональном уровне, окончательные результаты ожидаются из федеральной лаборатории. Все пациенты получают терапию.

В целом в Оренбуржье выявлено 88 случая заражения коронавирусом, из них 45 случаев подтверждены федеральной лабораторией, 41 случай — предварительно положительный, еще два случая — клинические (у пациентов отрицательный лабораторный тест на коронавирус, но клиническая картина типична для этого заболевания).

Добавим, за сутки, на 13 апреля, федеральная лаборатория подтвердила 20 случаев заражения коронавирусом в регионе. Как подчеркнула Татьяна Савинова, такая статистика не должна пугать. Все подтвержденные случаи не являются новыми, а пациенты давно находятся на лечении. Все противоэпидемические мероприятия проводятся вовремя и в полном объеме, заверила она.