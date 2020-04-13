Кызыл, , 13:28 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол предпринимает решительные меры для того, чтобы купировать распространение коронавируса, который на прошлой неделе был выявлен в отдалённом Тоджинском районе. Республика, начавшая ещё в январе готовиться к проникновению COVID-19, стянула лучшие медицинские силы к очагу инфекции, доступ к которому отчасти уже ограничен самой природой — сезонным закрытием переправ по Большому Енисею. Все это происходит на фоне информации, поступившей из новосибирского «Вектора», после исследований которого количество инфицированных в Тодже снизилось с восьми до шести.

«Радостным известием стала информация из новосибирской лаборатории «Вектор», которая после тщательного изучения предварительных анализов не подтвердила два случая заражения детей из села Ырбан. Семью из шести человек, у которой нет никаких симптомов, сегодня активно контролируют медики», — сообщил глава на аппаратном совещании в правительстве Тувы в понедельник, 13 апреля.

Как сообщила главный санитарный врач республики Людмила Салчак, существуют серьёзные сомнения в заражении у девятой женщины. Однако здоровье семьи, где был выявлен коронавирус, остается более чем удовлетворительным. Она находится под усиленным наблюдением специалистов, которые дважды в день проводят термометрию заразившихся.

Как считает Шолбан Кара-оол, главной задачей сегодня становится купирование распространения инфекции.

«Мы со своей стороны выставили постоянно действующие посты на развилках автодорог, ведущих в Тоджинский район. Помимо наших усилий здесь наступило сезонное ограничение наземного сообщения — закрылась ледовая переправа по Большому Енисею», — сообщил он, отметив, что они будут работать до отмены режима ограничения

По поручению главы в Тоджинском районе сегодня собрали лучших врачей региона, круглосуточно работают правоохранители и органы власти. Практически все жители села Ырбан прошли тестирование на инфекцию (только двое старообрядцев по религиозным соображениям отказались от процедуры).

В райцентре Тоора-Хем уже подготовлено 10 реанимационных коек. Район, где электроснабжение обеспечивают дизельные электростанции, обеспечен топливом до конца июня. Специалисты Центра информационных технологий Тувы установили в селе Ырбан фемтосоту — маломощную базовую станцию, радиусом действия в один километр. Добавим, что здесь никогда не было сотовой связи, а на все село работал один таксофон.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Тувы, на 14 дней в инфекционной больнице изолировали четырёх медработников. Среди них две медсестры, проводившие забор анализов у контактных лиц в Тоджинском районе, фельдшер скорой медицинской помощи, прибывшие из Тоджи, и водитель скорой помощи, встретивший их в аэропорту. Кроме того, произошло усиление санитарных постов, которые установлены на въездах в республику — в Акской долине, в Шивилиге и аэропорту Кызыла. Там сейчас установлены юрты для поддержания комфортных условий людей, которые трудятся круглые сутки, контролируя пассажиропоток в регион.

Стоит отметить, что еще в январе Тува стала, наряду с Забайкальем и Дальним Востоком, одним из первых российских регионов, где возникла озабоченность ситуацией в Китае. В республике работает горно-обогатительный комбинат «Лунсин», входящий в китайский холдинг Zijin Mining Group Co Ltd. Так получилось, что почти все китайские рабочие уехали на январь к себе на родину отмечать восточный новый год. Поэтому к концу января возникла перспектива возвращения на работу более двухсот работников из Китая, где уже вовсю бушевал COVID-19.

Оперативный штаб по нераспространению коронавируса в правительстве Тувы фактически начал работать с конца января. Шолбану Кара-оолу пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить инвесткомпанию приостановить возвращение своих рабочих. Это было непростое решение, так как комбинат является одним из самых крупных налогоплательщиков и инвесторов Тувы. К 7 февраля по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора «Лунсин» приостановил заезд рабочих из КНР. В то время как Россия временно приостановила пассажирские авиарейсы с Китаем только 11 февраля.

Кроме того, Тува стала одним из первых регионов, который объявил о введении режима повышенной готовности. Региональный оперштаб по нераспространению коронавируса с 17 марта заработал фактически в режиме ЧС. В полную готовность стала приводиться моноинфекционная больница с 327 койками на базе нового терапевтического корпуса республиканской больницы. Этот долгожданный объект, долгострой эпохи 90-х, который достраивали «при упорной настойчивости главы региона» по получению федеральной поддержки, заработал в самый нужный момент. И, кстати, не позволил Туве в достаточной степени получить финансовую поддержку в рамках борьбы с коронавирусом. При этом, как и во всех регионах, если не больше, в республике есть огромная потребность и в аппаратах ИВЛ, и средствах защиты для медицинского персонала, лекарственных препаратах, в тех же масках.

Когда страну захлестнул поток возвращающихся туристов из Европы, вызвавший резкий скачок выявления вируса, оказалось, что местные жители демонстрируют мобильность выше ожидаемого. 24 марта

Шолбан Кара-оол принял решение о выставлении санитарных постов на двух автотрассах, соединяющих республику с другими регионами и в аэропорту Кызыла. На постах проверяли все транспортные средства, пассажиры проходили термометрию. В аэропорту была выделена санитарная зона, где также анкетировали и проводили термометрию всех прилетевших.

И здесь тонкий момент: власти Тувы прекрасно понимали, насколько регион зависит от регулярности поставок товаров из-за Саянского хребта. К тому же в республику ожидалось возвращение студентов, обучающихся в многочисленных вузах в других регионах. Перекрывать дороги жизни никто не намеревался, несмотря на давление соцмедиа, а в тувинском сегменте рунета было немало призывов закрыть «чистую» Туву от коронавируса.

Шолбан Кара-оол давлению не поддался, но в то же время один из телеграмм-каналов назвал главу Тувы «главным по запретам» в Сибири. И этому тоже есть объяснение: еще до выступления президента России в Туве был введен режим полной самоизоляции граждан. Опережающее решение было вызвано, в первую очередь, тем, что допустить распространение вируса на территории, где проживает малочисленный народ, чуть более 300 тысяч, было бы непростительно для любого руководителя.

При этом, понимая уровень низких доходов людей, было принято решение о свободном перемещении и ведении сельхоздеятельности, так как более 40% населения Тувы — сельское. Напомним, что большая доля в сельском населении занимается животноводством. Сейчас в разгаре жизненно важная для чабанов окотная компания, в суровых условиях Тувы со второй половины апреля начинаются посевные работы.

Вся эта деятельность наряду со строительством и объектами, отнесенными к обеспечению жизнедеятельности, продолжает функционировать. Для предпринимательства региона установлены нулевые ставки микрозаймов от Фонда поддержки предпринимательства для пополнения оборотов и выплаты заработной платы работникам.

На весь период полной самоизоляции граждан без всяких сомнений был введен запрет на продажу алкоголя, включая пиво. У Шолбана Кара-оола в этом вопросе позиция жёсткая, он не позволяет по этому поводу открывать дискуссий, общественных обсуждений. Как показала неделя полной самоизоляции, это сыграло на пользу. Из-за постов на дорогах были перекрыты каналы для провоза контрафакта. Преступность по итогам недели снизилась почти на 37%.

Все принятые в Туве меры позволяли региону достаточно длительное время держать оборону от коронавируса и подготовиться к его возможному появлению. И он появился вместе с любителями природы и рыбалки, которые не смогли усидеть дома в своих регионах в режиме полной самоизоляции и потянулись в заповедные места Тувы. В итоге в одном из сел знаменитой Тоджи от своего гостеприимства пострадала семья, у членов которой тоже выявили COVID-19. На карантин закрыли не только село, но и весь заповедный район. Сейчас власти Тувы и система здравоохранения проходит проверку на слаженность и прочность.

«Сегодня на территории республики установилась относительная стабильность. Нам надо оставаться мобилизованными, чтобы не только не проморгать проникновение инфекции, но и чтобы не разнести уже проникшую заразу», — подчеркнул Шолбан Кара-оол.