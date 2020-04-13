Москва, , 13:32 — REGNUM Руководители российских регионов могут перенять опыт Москвы по борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявил 13 апреля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что в каждом субъекте РФ власти принимают самостоятельные решения о тех или иных мерах, призванных не допустить эпидемии COVID-19, координируя их с федеральным центром. Опыт того, как действует Москва, безусловно, важен для глав регионов.

Песков добавил, что 13 апреля Владимир Путин проведёт совещание по эпидемиологической обстановке в стране. Москва, заявил он, находится на переднем крае борьбы с новым вирусом, столичная система здравоохранения испытывает наибольшую нагрузку.

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