Орел, , 13:26 — REGNUM В Орловской области дачные маршруты начнут работу с 25 апреля. Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба правительства региона.

«С учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки необходимо жестко контролировать перевозчиков на предмет соблюдения санитарных норм. Кроме того, на маршрутах должны быть автобусы большей вместимости. Наряду с этим важно контролировать безопасность дачных маршрутов и пресекать факты нарушения графиков движения», — отметил на аппаратном совещании губернатор Андрей Клычков.

Как сообщается, с апреля по 31 июля маршруты будут обслуживаться коммерческими перевозчиками, на период с 1 августа по 25 октября прорабатывается вопрос обслуживания сезонных маршрутов автобусами большого класса, марки ЛиАЗ.

Также, сообщил руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Денис Блохин, планируется курсирование пригородных железнодорожных маршрутов по наиболее популярным у дачников направлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Орловской области до 30 апреля в качестве меры по нераспространению нового коронавируса действует режим самоизоляции.