Варшава, , 13:23 — REGNUM Более 30% всех заражений коронавирусом нового типа в Польше произошли в медицинских учреждениях, как в стационарных, так и в поликлиниках. Это касается и пациентов, и медперсонала. С таким заявлением выступил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска.

В интервью порталу TVP Info замминистра пояснил, что значительной проблемой, как в Польше, так и в других странах, является перемещение медперсонала между разными медицинскими учреждениями. Поэтому министерство здравоохранения Польши настоятельно рекомендует медучреждениям, чтобы медицинские работники работали в одном месте.

«В польских реалиях это невозможно сделать на сто процентов, но мы рекомендовали директорам учреждений, чтобы тем сотрудникам, которые решили остаться на одном рабочем месте, компенсировать эти финансовые потери с других мест», — передаёт слова чиновника «Польское радио».

По сообщению Главной санитарной инспекции Польши, наиболее сложная ситуация в этом плане сложилась в столичном Мазовецком воеводстве. Там более половины всех случаев заражения коронавирусом SARS-CoV2 приходится на больницы и дома престарелых.

По состоянию на 13 апреля, число заболевших в результате заражения коронавирусом нового типа в Польше составляет 6 674 человека, 232 человека умерли.