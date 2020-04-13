Лондон, , 13:28 — REGNUM Британские психологи предупредили об опасности, которой подвергается психика врачей и медицинского персонала в Великобритании во время борьбы с пандемией. Об этом сообщает BBC.

«Кризисом психического здоровья» угрожает медикам усиленная нагрузка в ходе противовирусных мероприятий, так сформулировало надвигающуюся на население Великобритании опасность Британское психологическое сообщество.

Выход из создавшейся ситуации, по мнению британских психологов, состоит в том, чтобы оказывать поддержку на правительственном уровне впавшим в депрессию. Требуются новые программы, а телефона доверия, который использовался до сих пор в качестве основного средства, становится сугубо недостаточно.

В особой группе риска по психическому здоровью, по мнению психологов, те, кто борется с эпидемией непосредственно, а это не только врачи, но также и санитарный персонал и работники моргов.