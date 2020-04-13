Москва, , 13:22 — REGNUM Для эффективного противодействия распространителям заведомо ложной информации о ситуации во время эпидемии нужно не только ужесточать наказания, но и добиваться наказания за каждое нарушение, а также как можно подробнее информировать об этом, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 13 апреля, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

« Россия, как и многие другие государства, сейчас из-за пандемии находится в достаточно подвешенном состоянии. Люди сидят дома, существуют по большей части в виртуальном пространстве и оттуда же черпают информацию. Мы понимаем, что вирус создает достаточно серьезную угрозу для здоровья и жизни.

Любой психолог скажет вам, что страх — это то состояние, в рамках которого человеком легко манипулировать. Человек чувствует себя уязвимым, и разные силы начинают этим пользоваться. Цели таких манипуляций — заработать политические очки или повысить свою узнаваемость, свой информационный капитал.

Ситуация сложная, некоторые из предпринимаемых властями мер могут представляться неверными, и если эту проблему раздувать, то может возникнуть пропасть между обществом и теми государственными структурами, которые отвечают за безопасность и здоровье людей. На фоне серьезной угрозы такое разобщение ни к чему хорошему привести не может. Общество перестает быть консолидированным и не может отвечать на угрозы.

Важно напомнить, что, хотя пандемия стала проблемой почти для всех стран, геополитическую конкуренцию никто не отменял. Нынешняя ситуация удобна для попыток дестабилизировать общество и спровоцировать серьезные последствия. Настроить общество против власти, посеять панику и рознь в государстве-противнике.