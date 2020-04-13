Москва, , 13:17 — REGNUM Совещание по развитию ситуации с коронавирусом проведет президент России Владимир Путин, заявил 13 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, Путин начал рабочую неделю в своей резиденции в Ново-Огарево. Представитель Кремля отметил, что примерно в 17:00 глава государства проведет совещание по коронавирусу.

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова представит развитие ситуации по стране, а мэр Москвы Сергей Собянин — по столице.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 апреля в России выявили 18 328 случаев заражения коронавирусом, 1470 человек — выздоровели, 148 — скончались.

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