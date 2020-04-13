Иерусалим, , 13:21 — REGNUM На кладбище в Иерусалиме похоронен бывший главный раввин Израиля Элиягу Бакши-Дорона, передает 7 канал (Израиль). Он умер в воскресенье, 12 апреля, в возрасте 79 лет, в связи с заболеванием COVID-19.

Так как в Израиле сейчас действует запрет на массовые мероприятия, на прощании с Бакши-Дороной присутствовали только его дети и старшие раввины страны.

Накануне премьер-министр Биньямин Нетаньяху передал самые глубокие соболезнования его семье и ученикам: «Я встречался с ним много раз, и меня всегда впечатляла теплота и мудрость его личности. Суть его пути — разум, терпимость, любовь к людям и стране. Он навсегда останется в сердце нашего народа».

Многие крупные политические деятели также выразили дань памяти умершему, отмечая его наследие, мудрость и значимость для народа.