Ростов-на-Дону, , 13:15 — REGNUM В Ростовской области в связи с распространением коронавирусной инфекции медицинским наблюдением было охвачено более 9 тыс. человек. Большинство из них сдали тест на коронавирус, проинформировали ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 13 апреля.

«Под медицинским наблюдением находятся 1 тыс. 804 человека. Всего за весь период медицинским наблюдением было охвачено 9 тыс. 169 человек. Протестировано на коронавирус 8 тыс. 802 жителя области», — уточняется в официальном сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области выросло до 78 человек. Пятеро выздоровели. В настоящее время в тяжёлом состоянии находятся семь человек, из них трое подключены к аппарату ИВЛ.

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