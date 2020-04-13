Екатеринбург, , 13:17 — REGNUM В регламент городской думы Екатеринбурга пока так и не введены юридические нормы, которые бы позволили проводить дистанционные заседания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава аппарата гордумы Алексей Ситник.

По словам руководителя, пока в регламенте не прописаны ни порядок работы в новом режиме, ни даже причины, по которым стоит вводить «дистанционку». Представительному органу власти сложнее переходить на такой формат работы, нежели мэрии и областному правительству, заметил Ситник.

«Не было такой потребности. У исполнительной власти нет голосования, нет подсчёта голосов. Тут же суть: депутаты собираются в одном месте и обсуждают вопрос, бывают, что выносят его с голоса», — уточнил глава аппарата.

Кроме того, есть и каскад технических проблем. Парламентариев нужно обеспечить равными условиями, техникой и программным обеспечением с электронной цифровой подписью. Не должно оставаться сомнений, что на другом конце провода действительно сидит и голосует депутат. Поэтому нужны средства верификации, и нельзя обойтись популярными среди простых граждан прогграммными решениями.

«Представьте себе: идёт жаркая дискуссия, во время которой обрывается связь! Так не должно быть», — предупредил Ситник.

Проект изменений в регламент в скором времени будет передан на суд думским комиссиям. Однако будет ли готово к тому времени техническое решение, пока не ясно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Игорь Володин заявлял, что возможность дистанционной работы будет предусмотрена в случае переезда в новое помещение гордумы в ЦУМе. Однако часть депутатов считает, что деньги на переход лучше потратить в пользу врачей и других срочных нужд.

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