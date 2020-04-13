Ярославль, , 13:14 — REGNUM Система образования оказалась не готова к массовому переходу на дистанционное обучение. Об этом написал в соцсетях ректор Ярославского государственного университета им. К.Д. Ушинского Михаил Груздев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Груздев

Ректор призвал родителей воздержаться от резких оценочных суждений, которыми переполнены социальные сети.

«За цифровым образованием, безусловно, будущее, но крайне опасно называть нынешнюю ситуацию «образованием цифровой эпохи». Сейчас мы находимся в вынужденной экстремальной ситуации. Система образования не готова, да и не должна была быть готова к такому испыт анию. Онлайн никогда не вытеснит традиционных форматов обучения. А сейчас «в удалёнку» переведено практически всё образование», — рассказал ректор ЯГПУ Михаил Груздев.

По словам ректора, нагрузка вузовских преподавателей и школьных учителей выросла «запредельно». Педагоги почти круглосуточно вынуждены отвечать на вопросы родителей.

«Понимаю как трудно сейчас детям и их семьям, но, пожалуйста, будьте милосердны и к педагогам! Они не заслуживают столь негативных порой оценок. Нынешняя ситуация безусловно станет вынужденным импульсом для развития цифрового образования, а точнее для осмысления сочетания онлайна и офлайна. А пока просто наберёмся терпения», — полагает Михаил Груздев.

В Ярославской области сейчас все вузы, средние профессиональные учреждения и школы находятся на «удаленке».

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