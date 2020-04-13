Воронеж, , 13:13 — REGNUM 48-летняя жительница Воронежской области, у которой предварительный анализ показал наличие коронавируса, скончалась 13 апреля. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Женщина проживала в Россоши, за границу не выезжала. У пациентки была диагностирована внебольничная пневмония, 8 апреля её доставили в инфекционное отделение Россошанской районной больницы, затем перевели в БСМП №1 Воронежа.

«Для спасения жизни пациентки использовались самые актуальные схемы лечения, искусственная вентиляция легких, кислород. Но из-за агрессивного течения болезни лечение не дало положительного результата», — говорится в сообщении оперштаба.

В настоящее время ожидается финальный анализ умершей на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 13 апреля в Воронежской области подтверждено 60 случаев заражения коронавирусом. Накануне, 12 апреля, в воронежских больницах скончалась пожилая женщина, у которой подозревали коронавирус, а также пожилой мужчина, у которого коронавирус был подтверждён.