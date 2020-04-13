Санкт-Петербург, , 13:19 — REGNUM Многофункциональные центры Ленобласти продолжат работу в обозримом будущем, но только по предварительной записи. Об этом заявил 13 апреля директор МФЦ Ленинградской области Сергей Есипов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Учреждения возобновили прием и выдачу документов с 9 апреля. «С учетом сегодняшней ситуации никаких не прорабатывается решений по изменений режима работы МФЦ. Они работают с 9:00 до 21:00 в режиме предварительной записи», — сказал Есипов.

Граждан принимают все 40 площадок в регионе. Чиновники определили 34 наиболее востребованных услуг, на оказание которых готовы принимать документы: это регистрация недвижимости, выдача внутренних паспортов, оформление выплат по беременности и родам и другое.

«Вход в зал — по одному заявителю по предварительной записи, охранник запускает к нашему специалисту, и по мере освобождения специалиста запускается следующий посетитель. Эта мера вынужденная может сработать неким барьером в распространении инфекции. Кроме того, на входе есть стойки с дезинфицирующим раствором — пользуйтесь этим дезинфицирующим средством, как рекомендует Роспотребнадзор и врачи-эпидемиологи, чтобы дополнительно исключить риск заболевания. Безопасность сотрудников у нас тоже обеспечивается, все сотрудники снабжены респираторами», — объяснил Есипов.

Консультировать жителей Ленобласти в МФЦ не будут, для этого можно позвонить по телефону 8 800 500 00 47. Кроме того, на номер +7 931 3 037 635 можно отправить сообщение в WhatsApp или Viber. Есипов призвал жителей к пониманию и «социальной ответственности».

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