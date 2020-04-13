Пермь, , 13:13 — REGNUM В Пермском крае служба переливания крови начала прием доноров только по предварительной записи. В медучреждении считают, что такая мера позволит избежать скопления доноров и повысит их безопасность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Напомним, в регионе с 13 апреля действует повышенный размер выплат для доноров крови. В ближайшие три месяца они будут получать 1,5 тыс. рублей вместо 674 рублей. Из бюджета края на эти цели выделят в общей сложности 8,2 млн рублей.

Власти региона решили повысить размер выплат из-за сложившегося дефицита крови. Из-за режима самоизоляции поток доноров уменьшился втрое. На сайте Пермской краевой станции переливания крови появилась возможность получить онлайн-разрешение на перемещение до пункта забора крови для тех, кто желает стать донором.

В Пермском крае востребована вся кровь, в достаточном количестве есть только четвертая положительная. Наибольшая нехватка крови в Перми и Кунгуре.

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