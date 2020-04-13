Ереван, , 13:20 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в Армении из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2 продлён до 14 мая. Такое решение принято на экстренном заседании правительства страны, сообщает 13 апреля пресс-служба кабинета министров.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что режим ЧП будет действовать ещё 30 дней. Он был введён в стране 16 марта и должен был действовать до 14 апреля.

Пашинян добавил, что власти снимают ограничения для СМИ, им не нужно публиковать исключительно официальные новости. Однако при возникновении каких-либо рисков ограничения будут восстановлены на время режима ЧП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Армении призвали граждан воздержаться от посещения храмов во время Пасхи. В стране по состоянию на 13 апреля подтверждено 1039 случаев заражения новым коронавирусом, скончались 14 человек.

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