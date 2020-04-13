Ростов-на-Дону, , 13:09 — REGNUM До 78 человек выросло число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области. За последние сутки прирост составил 26 случаев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 13 апреля.

Уточняется, что новые случаи инфицирования подтверждены в Ростове-на-Дону, Батайске, Донецке, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, а также Матвеево-Курганском, Аксайском, Милютинском и Сальском районах. В тяжёлом состоянии находятся семь человек, из них трое подключены к аппарату ИВЛ.

По последним данным, пять человек, у которых было подтверждено заражение коронавирусом, выздоровели.

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