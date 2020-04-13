Грозный, , 13:08 — REGNUM В Чечне в борьбе за недопущение распространения коронавирусной инфекции активно участвует Духовное управление мусульман региона. На днях муфтий республики Салах-Хаджи Межиев сообщил о принятии новых правил проведения похорон в нынешней ситуации.

Он разъяснил, какие обязательные действия должны выполнить родные во время похорон родственников, а также призвал тех, кто приходит выразить соболезнование, к ряду ограничений. Так, в частности, им запрещено подходить близко к другим родным и соболезнующим, оставаться надолго после соболезнования в доме или рядом с домовладением усопшего.

Близкие умершего должны принять слова сочувствия и сразу же отпустить пришедших разделить с ними горе, поблагодарив за посещение, отметил муфтий. Это позволит избежать случаев новых заражений коронавирусом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чечне был зафиксирован факт массового заражения людей, пришедших на похороны в селе Новые Атаги. Родные умершего скрыли, что у четверых из них положительные тесты на коронавирус.

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