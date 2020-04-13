Орел, , 13:07 — REGNUM Железнодорожное сообщение будет временно ограничено между Орловской областью и Москвой с 15 апреля, сообщила пресс-служба правительства региона. Меры приняты в рамках противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.

В частности, с 15 апреля отменяется поезд № 725−726 «Москва-Орел» («Ласточка») по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, кроме 30 апреля, 4,5 и 11 мая. С 15 апреля будет отменён поезд №721 «Москва-Курск», а с 16 апреля — из Курска в Москву. С 15 апреля временно отменен поезд №745−746 «Москва-Белгород». С 17 апреля не будет ходить по пятницам, субботам и воскресеньям поезд №715−716 «Москва-Курск». Исключение — 30 апреля, 4,5 и 11 мая. Те, кто уже приобрёл билеты, смогут их вернуть.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на данный момент власти Орловской области рассматривают обращение АО «Центральная ППК» об отмене железнодорожного сообщения по направлению «Орел-Брянск» — на данный момент более 85% личного состава Брянского локомотивного депо находится на карантине.

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