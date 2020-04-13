Вашингтон, , 13:08 — REGNUM Руководитель санитарной службы США доктор Джером Адамс раскритикован за обращение к афроамериканцам, сообщает CNN.

В своем обращении доктор Адамс призвал афроамериканцев прекратить пить, курить и употреблять наркотики ради того, чтобы не заразить пожилых родственников.

«Сделай это для своего дедушки, сделай это для своей большой мамы, сделай это для своей бабули», — сказал доктор, и эти слова были ему вменены как неэтичные, формирующие ложный образ афроамериканца. То, что Адам и сам афроамериканец, в данном случае роли не играет.

Между тем, по более раннему заявлению того же доктора Адамса, шанс заразиться у афроамериканца выше, чем у прочих жителей США, из-за легкомысленного отношения к требованиям карантина.

Статистика показывает, что афроамериканцы, хотя и составляют лишь треть населения США, одновременно являют также половину зараженных коронавирусом и около 70% умерших от COVID-19.