Санкт-Петербург, , 13:12 — REGNUM В Санкт-Петербурге 37% жителей сообщили о падении доходов своих семей в связи с распространением коронавирусной инфекции. Еще 16% петербуржцев полностью лишились доходов. Общая доля тех, чьи доходы уже пострадали от пандемии, превысила 50%.

Такие цифры получены в результате опроса, проведенного банком «Открытие», о котором сообщает 13 апреля интернет-издание «Фонтанка».

В ходе опроса еще 12% петербуржцев сообщили, что понесли убытки из-за отмены отпуска и аннулирования невозвратных билетов. При этом 15% жителей потратили дополнительные средства на платную медицинскую помощь.

Стали меньше тратиться на транспорт, развлечения и отдых 53% петербуржцев.

Банк проводил опрос с 10 по 12 апреля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек.