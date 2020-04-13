Петушки, Владимирская область, , 13:04 — REGNUM Во Владимирской области скончались две женщины, у которых было подтверждено заражение коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.

Две женщины — 1940 и 1965 года рождения — скончались 11 апреля в городе Петушки.

Это уже третий летальный случай среди пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Как уже сообщало ИА REGNUM, 27 марта в Коврове скончался мужчина 1971 года рождения.

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