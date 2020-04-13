Новый Свет, , 13:01 — REGNUM Власти ДНР ограничили движение в посёлке Новый Свет, сообщили 13 апреля в пресс-службе межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Данная мера призвана обеспечить бесперебойную работу Старобешевской теплоэлектростанции, которая находится в посёлке.

«Это вынужденная временная мера для защиты здоровья работников ТЭС, а также сохранности стратегически важного объекта республики», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР из-за угрозы распространения коронавируса приостановили выезд в Россию групп граждан, которые получают российский паспорт.

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