Джакарта, , 12:59 — REGNUM Согласно официальным данным, число случаев заражения COVID-19 в Индонезии за сутки выросло на 316 и достигло 4557 случаев, сообщает Kompas.

Официальный представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с коронавирусом Ахмадом Юрианто заявил, что в общей сложности в стране 399 пациентов с COVID-19 скончались.

По его словам, большинство случаев смерти от COVID-19 выявлено у граждан старше 50 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, число индонезийских граждан, у которых подтвердили заражение COVID-19 за границей, достигло 366 человек в 28 странах мира.

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