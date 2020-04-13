Москва, , 13:04 — REGNUM Время ожидания после подачи заявки на электронный пропуск, необходимый для перемещения по Москве, может увеличиться из-за нагрузки на сервер. Об этом информирует 13 апреля оперативный штаб столицы в телеграм-канале.

По состоянию на 10:00 от москвичей поступили 702 344 заявки на пропуска для передвижения по городу. Выдано 697 899 рабочих пропусков, уточнили в оперштабе.

Наряду с подачей заявлений зафиксирована бот-атака на серверы mos.ru, в этом инциденте будут разбираться правоохранители.

«В связи с высокой нагрузкой на сервер возможно увеличение времени ожидания ответа с пропуском», — предупредили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, у горожан остаются два дня на получение пропуска. Электронная пропускная система начнёт действовать в Москве с 15 апреля.

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