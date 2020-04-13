Уфа, , 13:03 — REGNUM Стационар больницы № 21 работает в карантинном режиме в Уфе. Об этом 13 апреля сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на совещании в правительстве региона.

По его словам, в стационаре приостановлено движение пациентов, поскольку в нем был выявлен пациент с острой хирургической патологией, у которого была диагностирована внебольничная пневмония. А в соответствии с рекомендациями, всех пациентов с таким диагнозом переводят в инфекционные госпитали. Поэтому и это пациент был переведен в инфекционный госпиталь.

Отмечается, что сейчас в стационаре проводят необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия для недопущения распространения внутрибольничной инфекции.

Кроме этого, у сотрудников, которые взаимодействовали с этим пациентом будут взяты тесты на коронавирусную инфекцию.

Максим Забелин также сообщил, что такие же карантинные мероприятия проходят еще в нескольких стационарах: в г. Стериктамака, г. Октябрьского, г. Белелея. В Мелиузе карантинные мероприятия сняты.

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