Нур-Султан, , 12:52 — REGNUM Представители казахской диаспоры в Монголии поблагодарили президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за поддержку студентов. Об этом 13 апреля написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook.

Представители диаспоры написали в письме, что после закрытия границ в связи с пандемией коронавируса обеспокоились и растерялись, так как дети, получающие образование в Казахстане, не могут попасть домой.

Однако поддержка президента и министерства образования и науки Казахстана успокоили обеспокоенных родителей. «Мы убеждены, что наши дети, которые завтра станут студентами, а затем и квалифицированными специалистами, будут способствовать укреплению сотрудничества Казахстана и Монголии», — говорится в письме.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступа на заседании госкомиссии по ЧП, заявил, что интернет-система в республике не выдержала испытания на прочность после перехода на дистанционное образование и удаленную работу.

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