Москва, , 12:42 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 62 регионах России, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Так, больше всего новых пациентов зарегистрировано в Москве (1355), далее идут Московская область (495), Санкт-Петербург (121), Тверская область (44), Краснодарский край (41), Нижегородская и Ростовская области (30 и 26 соответственно), Красноярский край (25), Башкирия (23), Оренбургская (20), Рязанская (18) и Пензенская (17) области.

В Ленинградской и Ульяновской областях, а также в Мордовии выявлено по 16 случаев, в Курской и Кировской областях — по 15, столько же в Кабардино-Балкарии и Чувашии.

Еще по 14 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Тюменской области и Хабаровском крае, 13 случаев — во Владимирской области, 12 — в Ставропольском крае.

По 11 новых случаев зафиксировано в Воронежской и Тульской областях, а также в Татарии. В Калужской области и Марий Эл — по 10 случаев. Еще по восемь — в Новгородской и Новосибирской областях, по семь — Архангельской, Свердловской и Иркутской областях. В Ивановской, Липецкой, Волгоградской областях и Забайкальском крае — по шесть.

По пять новых случаев зарегистрировано в Орловской, Псковской, Самарской и Смоленской областях, а также Ингушетии. По четыре — в Калининградской и Томской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Бурятии и Приморском крае, еще по три — в Челябинской области и Якутии.

В Саратовской и Кемеровской областях, Алтайском крае, Карачаево-Черкесии и Чечне — по два новых случая. В Брянской, Омской, Вологодской, Астраханской, Магаданской областях, Карелии, Еврейской автономной области и Крыму — по одному.

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